Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"

Nelle scorse settimane sono partiti sondaggi diretti o indiretti

Non a caso, nelle scorse settimane, son partiti sondaggi (diretti o indiretti) verso allenatori come Enzo Maresca o Francesco Farioli. Probabilmente, insieme a Fabregas, le figure emergenti di maggior spicco. Il primo però è nei pensieri del Manchester City per un eventuale post Guardiola mentre il secondo è stato blindato dal Porto. E così, pur senza togliere dal tavolo una candidatura come quella di Fabio Grosso (del resto è stato Paratici, alla Juventus, a dare il là alla sua carriera da allenatore) ecco che in prima fila, almeno nelle speranze della dirigenza, c’è Andoni Iraola.

Basco, giovane, portatore di un calcio moderno e aggressivo, sta lottando per portare il Bournemouth in Europa in un campionato ultra competitivo come la Premier e non a caso a lui sta pensando (seriamente) anche il Manchester United. È questo, comunque, il target. E proprio per questo, anche se potrebbe sembrare un controsenso, va tenuta assolutamente viva anche l’ipotesi conferma per Vanoli. Il concetto è: se c’è la possibilità di arrivare ad un allenatore di altissimo livello bene ma cambiare tanto per cambiare non avrebbe senso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.