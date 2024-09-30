Maresca nei guai! La UEFA lo sospende dalla Champions League dopo la denuncia per minacce

Maresca è stato denunciato in Kuwait

Fabio Maresca è stato denunciato in Kuwait per aver rivolto minacce di morte a un giocatore. L'arbitro italiano si trovava in medio oriente per arbitrare la partita più importante del campionato del Kuwait. In seguito alla vicenda, la Uefa ha deciso di prendere provvedimenti revocandogli la designazione a quarto uomo nel match tra PSV e Sporting Lisbona di Champions League. Lo scrive Sportmediaset.

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