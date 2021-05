Moviola CorSport, Ribery il più maltrattato. Contrasto di Immobile su Caceres al limite

Ecco la moviola di Fiorentina-Lazio offerta dal Corriere dello Sport: “La Lazio nel primo tempo è spesso sul filo del fuorigioco, rendendo l’assistente Passeri molto indaffarato. Dopo cinque minuti arriva un giallo per Venuti, che colpisce Radu con una manata nel tentativo di divincolarsi dall’avversario, il provvedimento di Maresca ci può stare. E’ solo la prima delle undici ammonizioni senza contare il doppio giallo per Pereira. Partita molto spezzettata. Il più maltrattato è Ribery. Mentre ci sono timide proteste viola sul contrasto in area tra Lulic e Pezzella, che viene leggermente sbilanciato. Caceres contrastato al momento del tiro da Immobile, situazione al limite”.

