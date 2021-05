Nazione, con Macia potrebbe arrivare Unai Emery. La pista estera più facile porta a Rudi Garcia

Non ci sono colpi alla Mourinho sull’agenda di Rocco Commisso. Sono diverse le piste che portano a nomi esteri, con il ritorno di Macia sulla panchina viola potrebbe arrivare Unai Emery, tuttavia ancora al Villareal. Più facile Rudi Garcia, il quale è in scadenza con il Lione. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

