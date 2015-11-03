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Notizie Macia Fiorentina

Macia non è più il direttore tecnico dello Spezia: si interrompe il rapporto con il club ligure

27 luglio 2024 22:00

Dazn annuncia: "Il ritorno di Macia alla Fiorentina è ad un passo, vicino l'accordo tra le parti"

16 maggio 2024 15:32

Corriere Fiorentino, Macia in pole per affiancare Pradè ma fra le ipotesi c’è anche Goretti

15 maggio 2024 08:31

Pedullà: "Pochi margini per il ritorno di Macia alla Fiorentina. Voci con poco fondamento"

25 aprile 2024 23:30

Repubblica: "Macia-Fiorentina, la pista è fredda e da scartare. Accardi è il nome in pole"

23 aprile 2024 09:05

Cecchi: "Ritorno Macia? Ribollita va bene solo a tavola. A La Spezia lo odiano più di Biraghi a Firenze"

22 aprile 2024 15:35

Radio Bruno: "Il ritorno di Macia alla Fiorentina è l'ipotesi più probabile dopo l'addio di Burdisso"

22 aprile 2024 13:41

TMW: "Macia o Accardi alla Fiorentina per prendere il posto di Burdisso al fianco di Pradè"

22 aprile 2024 12:50

Macia: "Semplici nella Fiorentina ha valorizzato gente come Chiesa, Mancini e Bernardeschi"

24 febbraio 2023 15:25

Macia presenta Zurkowski: "Servivano le sue qualità. Investito su di lui, non mi piacciono prestiti"

03 febbraio 2023 18:57

La lezione di Macia: "Il problema non è chi vendi ma come vai a sostituire che hai ceduto"

24 gennaio 2023 23:29

Avvistato l'ex dirigente viola Macia allo stadio Franchi durante la sfida Fiorentina-Salernitana

09 novembre 2022 21:46

Corriere Fiorentino, Macia prima volta da avversario. Zurkowski nel mirino dello Spezia

30 ottobre 2022 08:33

Il retroscena: "Pradè ha provato a riportare Macia a Firenze ma la società gli ha detto «No Grazie»"

19 ottobre 2022 14:29

Macia ed il suo forte legame con Firenze, è in città nel giorno di Fiorentina-Juventus

02 marzo 2022 14:47

Macia rivela: "Rebic alla Fiorentina faceva fatica perchè la nostra era una macchina perfetta"

20 novembre 2021 17:14

Macia sempre più vicino al ritorno alla Fiorentina. Si aspetta solo il via libera di Commisso

31 maggio 2021 13:12

Sarà un mercato ricco di innesti. Tutti i nomi possibili per la nuova Fiorentina di Gennaro Gattuso

30 maggio 2021 21:38

Ceccarini: "Goretti ipotesi lontana, si allontana dalla Fiorentina, Macia invece si avvicina"

29 maggio 2021 20:34

Pradè ha firmato il rinnovo, Macia vicino al ritorno alla Fiorentina. Le ultime

18 maggio 2021 23:47

Tuttosport, Pradè, il rinnovo è imminente: Macia, concreta possibilità di un suo ritorno

18 maggio 2021 09:23

COMMISSO VUOLE GATTUSO, PRADÈ SU DE ZERBI E VUOLE IL RITORNO DI MACIA. POSSIBILI SORPRESE

10 maggio 2021 13:11

Nazione, Commisso ed il futuro: Pradè resta, Macia torna? Idea Faggiano e Accardi

10 maggio 2021 10:14

Nazione, con Macia potrebbe arrivare Unai Emery. La pista estera più facile porta a Rudi Garcia

09 maggio 2021 10:20

Ferrara: "Juric, colui che chiede meno alla Fiorentina. Serve Macia, con Pradè squadra vincente"

04 maggio 2021 12:13

"Quarta fuori perchè non conosce meccanismi difensivi secondo Iachini. Quali meccanismi?"

04 maggio 2021 12:01

CorSport, Fiorentina, ci sarà un nuovo ingresso in dirigenza: ritorno di Macia o Goretti

29 aprile 2021 09:51

37 anni di passione e grinta: compie gli anni Gonzalo Rodriguez, simbolo della Fiorentina e modello al quale ispirarsi

10 aprile 2021 08:44

Macia in visita al centro sportivo. Ci siamo per il ritorno alla Fiorentina?

10 settembre 2020 11:06

Un nuovo Macia ad affiancare Pradè nel mercato della Fiorentina? Le ultime

20 maggio 2020 19:16

Ex viola, Macia vicino al ritorno in Italia: Leonardo propone mega offerta per averlo al Milan

15 agosto 2018 18:07

Macia: "Mi dispiace per Montella, alla Fiorentina facemmo un ottimo lavoro"

29 novembre 2017 18:32

Si scrive Pezzella si legge Gonzalo. Macia: "Puo fare ancora meglio di lui, già convinti andasse in nazionale"

18 settembre 2017 10:24

Macia, colui che puntò su Semplici per la prima volta: "A Firenze ha fatto crescere i giovani"

15 maggio 2017 15:57

Macia: "DV riflettano sul percorso, potrebbero servire idee nuove"

10 maggio 2017 11:16

Macía: "Lucas Leiva? Corvino ci ha provato più volte ma l'ingaggio non era alla portata"

27 dicembre 2016 21:45

Semplici: "Io nuovo Sarri? Magari. Allenare la Juve..."

14 novembre 2016 19:15

Macia libero, ecco perché può tornare. Svolta Gomez: "Resta qua"

25 aprile 2016 17:37

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