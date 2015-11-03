Notizie Macia Fiorentina

Macia non è più il direttore tecnico dello Spezia: si interrompe il rapporto con il club ligure
27 luglio 2024 22:00
Dazn annuncia: "Il ritorno di Macia alla Fiorentina è ad un passo, vicino l'accordo tra le parti"
16 maggio 2024 15:32
Corriere Fiorentino, Macia in pole per affiancare Pradè ma fra le ipotesi c’è anche Goretti
15 maggio 2024 08:31
Pedullà: "Pochi margini per il ritorno di Macia alla Fiorentina. Voci con poco fondamento"
25 aprile 2024 23:30
Repubblica: "Macia-Fiorentina, la pista è fredda e da scartare. Accardi è il nome in pole"
23 aprile 2024 09:05
Cecchi: "Ritorno Macia? Ribollita va bene solo a tavola. A La Spezia lo odiano più di Biraghi a Firenze"
22 aprile 2024 15:35
Radio Bruno: "Il ritorno di Macia alla Fiorentina è l'ipotesi più probabile dopo l'addio di Burdisso"
22 aprile 2024 13:41
TMW: "Macia o Accardi alla Fiorentina per prendere il posto di Burdisso al fianco di Pradè"
22 aprile 2024 12:50
Macia: "Semplici nella Fiorentina ha valorizzato gente come Chiesa, Mancini e Bernardeschi"
24 febbraio 2023 15:25
Macia presenta Zurkowski: "Servivano le sue qualità. Investito su di lui, non mi piacciono prestiti"
03 febbraio 2023 18:57
La lezione di Macia: "Il problema non è chi vendi ma come vai a sostituire che hai ceduto"
24 gennaio 2023 23:29
Avvistato l'ex dirigente viola Macia allo stadio Franchi durante la sfida Fiorentina-Salernitana
09 novembre 2022 21:46
Corriere Fiorentino, Macia prima volta da avversario. Zurkowski nel mirino dello Spezia
30 ottobre 2022 08:33
Il retroscena: "Pradè ha provato a riportare Macia a Firenze ma la società gli ha detto «No Grazie»"
19 ottobre 2022 14:29
Macia ed il suo forte legame con Firenze, è in città nel giorno di Fiorentina-Juventus
02 marzo 2022 14:47
Macia rivela: "Rebic alla Fiorentina faceva fatica perchè la nostra era una macchina perfetta"
20 novembre 2021 17:14
Macia sempre più vicino al ritorno alla Fiorentina. Si aspetta solo il via libera di Commisso
31 maggio 2021 13:12
Sarà un mercato ricco di innesti. Tutti i nomi possibili per la nuova Fiorentina di Gennaro Gattuso
30 maggio 2021 21:38
Ceccarini: "Goretti ipotesi lontana, si allontana dalla Fiorentina, Macia invece si avvicina"
29 maggio 2021 20:34
Pradè ha firmato il rinnovo, Macia vicino al ritorno alla Fiorentina. Le ultime
18 maggio 2021 23:47
Tuttosport, Pradè, il rinnovo è imminente: Macia, concreta possibilità di un suo ritorno
18 maggio 2021 09:23
COMMISSO VUOLE GATTUSO, PRADÈ SU DE ZERBI E VUOLE IL RITORNO DI MACIA. POSSIBILI SORPRESE
10 maggio 2021 13:11
Nazione, Commisso ed il futuro: Pradè resta, Macia torna? Idea Faggiano e Accardi
10 maggio 2021 10:14
Nazione, con Macia potrebbe arrivare Unai Emery. La pista estera più facile porta a Rudi Garcia
09 maggio 2021 10:20
Ferrara: "Juric, colui che chiede meno alla Fiorentina. Serve Macia, con Pradè squadra vincente"
04 maggio 2021 12:13
"Quarta fuori perchè non conosce meccanismi difensivi secondo Iachini. Quali meccanismi?"
04 maggio 2021 12:01
CorSport, Fiorentina, ci sarà un nuovo ingresso in dirigenza: ritorno di Macia o Goretti
29 aprile 2021 09:51
37 anni di passione e grinta: compie gli anni Gonzalo Rodriguez, simbolo della Fiorentina e modello al quale ispirarsi
10 aprile 2021 08:44
Macia in visita al centro sportivo. Ci siamo per il ritorno alla Fiorentina?
10 settembre 2020 11:06
Un nuovo Macia ad affiancare Pradè nel mercato della Fiorentina? Le ultime
20 maggio 2020 19:16
Ex viola, Macia vicino al ritorno in Italia: Leonardo propone mega offerta per averlo al Milan
15 agosto 2018 18:07
Macia: "Mi dispiace per Montella, alla Fiorentina facemmo un ottimo lavoro"
29 novembre 2017 18:32
Si scrive Pezzella si legge Gonzalo. Macia: "Puo fare ancora meglio di lui, già convinti andasse in nazionale"
18 settembre 2017 10:24
Macia, colui che puntò su Semplici per la prima volta: "A Firenze ha fatto crescere i giovani"
15 maggio 2017 15:57
Macia: "DV riflettano sul percorso, potrebbero servire idee nuove"
10 maggio 2017 11:16
Macía: "Lucas Leiva? Corvino ci ha provato più volte ma l'ingaggio non era alla portata"
27 dicembre 2016 21:45
Semplici: "Io nuovo Sarri? Magari. Allenare la Juve..."
14 novembre 2016 19:15
Macia libero, ecco perché può tornare. Svolta Gomez: "Resta qua"
25 aprile 2016 17:37
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