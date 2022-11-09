Avvistato l'ex dirigente viola Macia allo stadio Franchi durante la sfida Fiorentina-Salernitana

L'ex dirigente della Fiorentina Macia è stato visto allo stadio Artemio Franchi durante la sfida con la Salernitana

L'ex direttore tecnico della Fiorentina Eduardo Macia, che ha lavorato nella passata esperienza con il DS Pradè, è presente oggi allo stadio Artemio Franchi per vedere oggi Fiorentina-Salernitana. E' possibile che il dirigente, adesso tesserato per lo Spezia, sia venuto a vedere qualche giocatore per rinforzare la sua squadra

BRUTTO DIVVERSIZIO DI DAZN

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