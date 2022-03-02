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Macia ed il suo forte legame con Firenze, è in città nel giorno di Fiorentina-Juventus

Il direttore Macia è un grande amico di Pradè. È stato alla Fiorentina dal 2012 al 2015

A cura di Flavio Ognissanti
02 marzo 2022 14:47
Macia ed il suo forte legame con Firenze, è in città nel giorno di Fiorentina-Juventus - Eduardo Macía anuncia en rueda de prensa la renovación de Dani Ceballos. Eduardo Macía announces at press conference the renewal of Dani Ceballos.
Eduardo Macía anuncia en rueda de prensa la renovación de Dani Ceballos. Eduardo Macía announces at press conference the renewal of Dani Ceballos.
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Macia ed il suo forte legame con Firenze, è in città nel giorno di Fiorentina-Juventus

Nel giorno di Fiorentina-Juventus, il direttore sportivo spagnolo Eduardo Macia, si trova a Firenze. Il dirigente ha un grande legame con l'attuale ds gigliato, Daniele Pradè, ed era stato vicino al ritorno nella città fiorentina proprio lo scorso giugno. Nel 2012 è stato direttore tecnico della Fiorentina insieme proprio a Pradè, poi la rescissione nel 2015 per legarsi al Real Betis e tornare dunque in Spagna.

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