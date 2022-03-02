Macia ed il suo forte legame con Firenze, è in città nel giorno di Fiorentina-Juventus

Il direttore Macia è un grande amico di Pradè. È stato alla Fiorentina dal 2012 al 2015

Nel giorno di Fiorentina-Juventus, il direttore sportivo spagnolo Eduardo Macia, si trova a Firenze. Il dirigente ha un grande legame con l'attuale ds gigliato, Daniele Pradè, ed era stato vicino al ritorno nella città fiorentina proprio lo scorso giugno. Nel 2012 è stato direttore tecnico della Fiorentina insieme proprio a Pradè, poi la rescissione nel 2015 per legarsi al Real Betis e tornare dunque in Spagna.

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