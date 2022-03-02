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Graziani: "Vlahovic potrebbe subire un'accoglienza tosta. I difensori lo conoscono ma non è vantaggio"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della sfida alla Juventus di stasera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 13:56
Graziani: "Vlahovic potrebbe subire un'accoglienza tosta. I difensori lo conoscono ma non è vantaggio" -
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Graziani: "Vlahovic potrebbe subire un'accoglienza tosta. I difensori lo conoscono ma non è vantaggio"

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Francesco Graziani. Queste le sue parole:

"Come pensi che reagirà Vlahovic? Bisogna capire che accoglienza ci sarà. Un'accoglienza tosta potrebbe subirla. Ha tuttavia una grande carattere anche se è ancora un ragazzino. I difensori che lo conosco sono avvantaggiati? Il vantaggio è veramente minimo. Basta un errore per subire gol. Mi ricordo che quando giocavo nella Fiorentina e tornai a Torino da ex, segnai anche se mi conoscevano benissimo"

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