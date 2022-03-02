Graziani: "Vlahovic potrebbe subire un'accoglienza tosta. I difensori lo conoscono ma non è vantaggio"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della sfida alla Juventus di stasera

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Francesco Graziani. Queste le sue parole:

"Come pensi che reagirà Vlahovic? Bisogna capire che accoglienza ci sarà. Un'accoglienza tosta potrebbe subirla. Ha tuttavia una grande carattere anche se è ancora un ragazzino. I difensori che lo conosco sono avvantaggiati? Il vantaggio è veramente minimo. Basta un errore per subire gol. Mi ricordo che quando giocavo nella Fiorentina e tornai a Torino da ex, segnai anche se mi conoscevano benissimo"

IL RICORDO DI DIAMANTI

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