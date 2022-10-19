Il retroscena: "Pradè ha provato a riportare Macia a Firenze ma la società gli ha detto «No Grazie»"

Il duo di mercato formato da Pradè e Macia alla Fiorentina aveva fatto cose eccellenti, con il direttore sportivo viola che aveva provato a riformare la coppia...

Non è un momento facile per la Fiorentina, si parla tanto anche delle difficoltà societarie, le scelte sul mercato e anche lo scouting sul banco degli imputati. A Radio Bruno, lo speaker fiorentino Gianfranco Monti, ha parlato e rivelato anche un retroscena sul mancato ritorno di Edoardo Macia alla Fiorentina, dopo che il dirigente era stato la spalla dello stesso Pradè nell'era Montella, ricca di grandi colpi e intuizioni

"Non credo di star dicendo qualcosa di segreto e che non devo dire, ma Pradè ha provato a riportare Macia alla Fiorentina, ma non gli è stato permesso, gli è stato detto di no dalla società che gli detto «No Grazie», Macia aveva dato il suo assenso"

PARISI PARLA DELLA FIORENTINA

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