In un’intervista per Tuttomercatoweb.com il difensore dell’Empoli Parisi ha parlato anche dei giorni in cui sembrava molto vicino alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Come ha vissuto quei giorni dove è stato vicino alla Fiorentina? Sono sempre stato molto tranquillo. Sono giovane ma so gestire bene la situazione. Sapevo dell’interesse della Fiorentina ma sono concentrato, da sempre, sugli obiettivi dell’Empoli”.