Ex viola, Macia vicino al ritorno in Italia: Leonardo propone mega offerta per averlo al Milan

Eduardo Macia vicino al ritorno in Italia. Il capo degli osservatori del Leicester, ex dirigente viola, avrebbe ricevuto - secondo quanto riporta ESPN - un'offerta da parte del Milan. Leonardo vorrebb...

Eduardo Macia vicino al ritorno in Italia. Il capo degli osservatori del Leicester, ex dirigente viola, avrebbe ricevuto - secondo quanto riporta ESPN - un'offerta da parte del Milan. Leonardo vorrebbe, infatti, averlo con lo stesso ruolo tra le fila del club rossonero e, per questo, avrebbe proposto un ingaggio più elevato rispetto a quello che Macia percepisce oggi.