Notizie Leonardo Fiorentina

Leonardo: "Gli americani comprano i club ma non conoscono storia, contesto e tradizione del club"
11 ottobre 2024 20:15
Milan, Leonardo incontra Donadoni, e il procuratore di Montolivo vuole vendicarsi..
23 ottobre 2018 23:34
Volti neri a Milanello, tutti sotto accusa in casa Milan. Maldini fa visita a Gattuso, la squadra..
23 ottobre 2018 19:07
Ex viola, Macia vicino al ritorno in Italia: Leonardo propone mega offerta per averlo al Milan
15 agosto 2018 18:07
Intanto in casa Inter hanno gia bloccato Leonardo, appena De Boer sbaglia sarà il brasiliano il nuovo allenatore
27 ottobre 2016 18:50
Sentite Leonardo: "Fiorentina, puoi vincere l'Europa League"
15 settembre 2016 15:24
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