Notizie Leonardo Fiorentina

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Leonardo: "Gli americani comprano i club ma non conoscono storia, contesto e tradizione del club"

11 ottobre 2024 20:15

Milan, Leonardo incontra Donadoni, e il procuratore di Montolivo vuole vendicarsi..

23 ottobre 2018 23:34

Volti neri a Milanello, tutti sotto accusa in casa Milan. Maldini fa visita a Gattuso, la squadra..

23 ottobre 2018 19:07

Ex viola, Macia vicino al ritorno in Italia: Leonardo propone mega offerta per averlo al Milan

15 agosto 2018 18:07

Intanto in casa Inter hanno gia bloccato Leonardo, appena De Boer sbaglia sarà il brasiliano il nuovo allenatore

27 ottobre 2016 18:50

Sentite Leonardo: "Fiorentina, puoi vincere l'Europa League"

15 settembre 2016 15:24

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