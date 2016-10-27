Intanto in casa Inter hanno gia bloccato Leonardo, appena De Boer sbaglia sarà il brasiliano il nuovo allenatore

Fiducia a tempo per De Boer in casa Inter...

Un solo nome, un traghettatore sino a fine stagione. Una sola scelta. Leonardo. L'Inter in caso di sconfitta contro il Torino aveva individuato nel brasiliano il profilo giusto per traghettare la squadra sino a fine stagione con opzione per il prossimo campionato. Avanti con De Boer? Per ora sì, ma il suo futuro è legato ai risultati. No a Marco Silva, Blanc ha pretese troppo alte. E quindi ecco l'idea Leonardo, unico nome che potrebbe sostituire De Boer nel caso in cui la situazione dovessero tornare ad essere quella vista prima della partita contro il Torino. Frank De Boer ancora sotto osservazione, Leonardo - che ha già raggiunto l'accordo totale con l'Inter - resta alla finestra...

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