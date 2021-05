Macia sempre più vicino al ritorno alla Fiorentina. Si aspetta solo il via libera di Commisso

Come annunciato già diverse settimane fa (LEGGI QUI), Eduardo Macia è sempre più vicino al ritorno alla Fiorentina come spalla di Daniele Pradè. Il dirigente spagnolo, già alla Fiorentina dal 2012 al 2015, è molto apprezzato dalla piazza viola per i grandi risultati raggiunti.

Molto contento anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè che spera in questo innesto per ritrovare al suo fianco un amico e un dirigente con cui il feeling è sempre stato ottimo e i contatti tra i due non si sono mai interrotti. Joe Barone, che ha lavorato in questi due anni al fianco di Pradè, si occuperà invece di altri aspetti, dalla politica del calcio agli aspetti più istituzionali e burocratici della società viola.

Manca l’ultimo tassello per il ritorno di Macia alla Fiorentina, ovvero il via libera di Rocco Commisso, avvenuto questo passaggio, il dirigente potrà finalmente tornare ad essere viola con la speranza di regalare alla piazza, gli stessi campioni del passato.

Flavio Ognissanti, Francesco Pistola

