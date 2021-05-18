Pradè ha firmato il rinnovo, Macia vicino al ritorno alla Fiorentina. Le ultime

Sta nascendo la base della nuova Fiorentina, molto vicino il ritorno di Macia al fianco di Daniele Pradè, con Joe Barone concentrato su altro. Il direttore sportivo viola ha firmato il rinnovo di contratto

E' stata la giornata della visita al Viola Park, il più grande vittoria di Rocco Commisso da quando è a Firenze. Un'area enorme, un progetto meraviglioso consegnato alla Fiorentina e a Firenze. Domani arriverà l'esito del ricorso di Italia Nostra, può darsi che arrivi una sospensione dei lavori, si spera naturalmente non sia cosi, ma il rischio c'è. Vorrebbe dire un ritardo nella consegna del progetto targato Casamonti.

Per quanto riguardo la spalla di Daniele Pradè, che ha firmato qualche giorno fa il rinnovo di contratto, è sempre più vicino al ritorno a Firenze Edoardo Macia. Sotto questo punto di vista il direttore sportivo romano è stato accontentato, dopo aver spinto tanto per questa soluzione, con Joe Barone che si occuperà più di politica del pallone e affari istituzionali e lontani dalle dinamiche di mercato.

Insomma, fra pochi giorni finisce un campionato deludente, l'ennesimo, ma proprio in questi giorni si stanno mettendo le basi per la Fiorentina che verrà.

Flavio Ognissanti

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