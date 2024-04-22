TMW: "Macia o Accardi alla Fiorentina per prendere il posto di Burdisso al fianco di Pradè"

L'addio di Burdisso alla Fiorentina a fine stagione apre i ragionamenti su chi prenderà il suo posto al fianco di Daniele Pradè

Al termine della stagione Nicolas Burdisso darà l'addio alla Fiorentina lasciando così vacante il suo attuale incarico da direttore tecnico della società toscana. Per lui potrebbe esserci una prosecuzione di carriera in quel di Roma, dove i Friedkin stanno studiando una rivoluzione dirigenziale e realtà in cui lo stesso Burdisso, oltre ad aver giocato, può vantare legami molto solidi, per primo con l'allenatore del presente (e dallo scorso weekend anche del futuro) De Rossi. E la Fiorentina?

Ad oggi, secondo quanto appreso da TMW, sono due i nomi in pole position per entrare nella squadra dirigenziale viola ed affiancare il direttore sportivo Daniele Pradè. La prima pista è una vecchia fiamma che potrebbe riaccendersi e porta a Eduardo Macia, attuale CFO dello Spezia (con cui ha un contratto fino al 2026). Lo spagnolo infatti vanta degli ottimi pregressi con lo stesso Pradè proprio a Firenze, dove ha lavorato dal 2011 al 2015.

La seconda pista, che sta risalendo proprio in queste ore, conduce invece alla vicina Empoli. Non è la prima volta che la Fiorentina guarda al direttore sportivo azzurro Pietro Accardi, accostato più volte nelle ultime stagioni anche al Napoli, come possibile innesto per la propria area dirigenziale. Questa volta potrebbe davvero essere quella buona. Lo riporta TMW

LO SFOGO DI GASPERINI DOPO LA PARTITA

https://www.labaroviola.com/sfogo-gasperini-unidiozia-essere-vincenti-solo-se-si-vince-nella-vita-saremmo-tutti-perdenti/250095/