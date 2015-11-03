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Notizie Accardi Fiorentina

Accardi non ha dubbi: "La Fiorentina ha fatto il miglior acquisto della stagione con De Gea"

05 marzo 2025 17:23

Accardi: "Colpani diventerà un giocatore della Fiorentina, per me può giocare con Nico sulla trequarti"

24 luglio 2024 13:21

TMW, Il Torino alla ricerca di un ds se va via Vagnati. Piace Accardi seguito anche dalla Fiorentina

29 aprile 2024 19:20

TMW: "Macia o Accardi alla Fiorentina per prendere il posto di Burdisso al fianco di Pradè"

22 aprile 2024 12:50

Ds Empoli conferma: "Per Baldanzi c'è stato qualcosa. Deciso di non trattare dopo addio di Parisi e Vicario"

04 settembre 2023 18:04

Direttore sportivo dell'Empoli: "Stiamo trattando cessione di Parisi, non dobbiamo vendere a tutti i costi"

10 luglio 2023 12:23

Accardi: "Amrabat ha rifiutato il Napoli per la Fiorentina, non si può rifiutare la squadra di Maradona"

08 dicembre 2022 20:18

Parisi vicino alla Fiorentina, parla Accardi: "Ha avuto delle richieste ma lo avevamo tolto dal mercato"

12 settembre 2022 19:20

Ds Empoli, Accardi: "La Fiorentina ha il contro riscatto su Zurkowski, ma non so se lo farà"

26 marzo 2022 18:59

Accardi gongola: "Abbiamo preso Benassi, è un giocatore che non scopro mica io, ci mancava"

01 febbraio 2022 17:11

Accardi: "Vlahovic andrà in Inghilterra, credo che la sua prossima squadra sarà il Tottenham"

12 gennaio 2022 13:18

Sfuma Accardi per affiancare Pradè alla Fiorentina, rinnova con l'Empoli. Goretti sempre piu' vicino?

17 maggio 2021 13:10

Nazione, Commisso ed il futuro: Pradè resta, Macia torna? Idea Faggiano e Accardi

10 maggio 2021 10:14

"Meglio essere numero uno a Empoli che non decidere nulla alla Fiorentina. Accardi rimanga qui"

07 maggio 2021 16:06

Accardi: "Sarri deciderà tra Roma e Fiorentina. La società viola non mi ha mai chiamato"

30 aprile 2021 16:02

Ds Empoli: "Ricci-Fiorentina? Tante chiacchere. Terzic e Zurkowski stanno lavorando per tornare da protagonisti"

12 novembre 2020 22:36

Accardi non ha dubbi: "Fiorentina tra le più attive a gennaio. Innesti in tutti e tre i reparti.."

07 gennaio 2020 13:41

Valzer dei DS, Accardi vicino alla Fiorentina per lavorare con Corvino? Via Freitas

30 aprile 2019 20:03

Accardi: "Occhio a parlare male di Corvino, può sempre estrarre un coniglio dal cilindro"

11 gennaio 2018 17:41

Accardi: "Ovvio che Borja Valero vada all'Inter, c'è un grande progetto. Ma la Fiorentina è una società sana"

07 luglio 2017 18:38

Accardi: "Borja e Bernardeschi due veri pilastri. L'Inter è in cerca di garanzie"

18 giugno 2017 18:38

Accardi: "Bernardeschi? La Fiorentina non può dire no di fronte a certe cifre, non è il Real Madrid"

12 giugno 2017 17:43

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