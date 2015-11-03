Notizie Accardi Fiorentina

Accardi non ha dubbi: "La Fiorentina ha fatto il miglior acquisto della stagione con De Gea"
05 marzo 2025 17:23
Accardi: "Colpani diventerà un giocatore della Fiorentina, per me può giocare con Nico sulla trequarti"
24 luglio 2024 13:21
TMW, Il Torino alla ricerca di un ds se va via Vagnati. Piace Accardi seguito anche dalla Fiorentina
29 aprile 2024 19:20
TMW: "Macia o Accardi alla Fiorentina per prendere il posto di Burdisso al fianco di Pradè"
22 aprile 2024 12:50
Ds Empoli conferma: "Per Baldanzi c'è stato qualcosa. Deciso di non trattare dopo addio di Parisi e Vicario"
04 settembre 2023 18:04
Direttore sportivo dell'Empoli: "Stiamo trattando cessione di Parisi, non dobbiamo vendere a tutti i costi"
10 luglio 2023 12:23
Accardi: "Amrabat ha rifiutato il Napoli per la Fiorentina, non si può rifiutare la squadra di Maradona"
08 dicembre 2022 20:18
Parisi vicino alla Fiorentina, parla Accardi: "Ha avuto delle richieste ma lo avevamo tolto dal mercato"
12 settembre 2022 19:20
Ds Empoli, Accardi: "La Fiorentina ha il contro riscatto su Zurkowski, ma non so se lo farà"
26 marzo 2022 18:59
Accardi gongola: "Abbiamo preso Benassi, è un giocatore che non scopro mica io, ci mancava"
01 febbraio 2022 17:11
Accardi: "Vlahovic andrà in Inghilterra, credo che la sua prossima squadra sarà il Tottenham"
12 gennaio 2022 13:18
Sfuma Accardi per affiancare Pradè alla Fiorentina, rinnova con l'Empoli. Goretti sempre piu' vicino?
17 maggio 2021 13:10
Nazione, Commisso ed il futuro: Pradè resta, Macia torna? Idea Faggiano e Accardi
10 maggio 2021 10:14
"Meglio essere numero uno a Empoli che non decidere nulla alla Fiorentina. Accardi rimanga qui"
07 maggio 2021 16:06
Accardi: "Sarri deciderà tra Roma e Fiorentina. La società viola non mi ha mai chiamato"
30 aprile 2021 16:02
Ds Empoli: "Ricci-Fiorentina? Tante chiacchere. Terzic e Zurkowski stanno lavorando per tornare da protagonisti"
12 novembre 2020 22:36
Accardi non ha dubbi: "Fiorentina tra le più attive a gennaio. Innesti in tutti e tre i reparti.."
07 gennaio 2020 13:41
Valzer dei DS, Accardi vicino alla Fiorentina per lavorare con Corvino? Via Freitas
30 aprile 2019 20:03
Accardi: "Occhio a parlare male di Corvino, può sempre estrarre un coniglio dal cilindro"
11 gennaio 2018 17:41
Accardi: "Ovvio che Borja Valero vada all'Inter, c'è un grande progetto. Ma la Fiorentina è una società sana"
07 luglio 2017 18:38
Accardi: "Borja e Bernardeschi due veri pilastri. L'Inter è in cerca di garanzie"
18 giugno 2017 18:38
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