Ds Empoli, Accardi: "La Fiorentina ha il contro riscatto su Zurkowski, ma non so se lo farà"

Uno dei migliori centrocampisti di questo campionato è Zurkowski, di proprietà della Fiorentina ma in prestito all'Empoli con diritto di riscatto da parte azzurra e contro riscatto da parte della società viola

Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato a Pianeta Empoli, queste le sue parole sia sulla prossima partita contro la Fiorentina e sia sul futuro di Zurkowski

Alla ripresa ci sarà il derby con la Fiorentina, una gara importante per la nostra piazza…

”E’ una partita sempre particolare dove i punti restano esattamente gli stessi ma l’approccio cambia cosi come sensazioni emotive. E’ tutto più amplificato per questa gara, lo sa l’allenatore e lo sanno i ragazzi e ci piacerebbe davvero regalare una grande gioia ai tifosi ed a noi stessi“.

Zurkowski potrebbe restare?

”La formula con cui il giocatore è con noi la conoscete e quindi dovremo capire se la Fiorentina andrà o meno al contro riscatto. Szymon in questi anni ha palesato una crescita incredibile ed è sicuramente uno dei calciatori più interessanti che ci possano essere. Con la Fiorentina abbiamo un ottimo rapporto, vedremo quello che verrà fuori dalla nostra e dalla loro volontà“.

JUVENTUS BRUCIA I DOCUMENTI

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