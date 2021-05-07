"Meglio essere numero uno a Empoli che non decidere nulla alla Fiorentina. Accardi rimanga qui"
Il presidente dell'Empoli ha parlato dei temi che legano l'Empoli alla Fiorentina, da Sarri al direttore sportivo Accardi
Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
“Accardi alla Fiorentina? Ci parlerò, spero che rimanga ad Empoli, qui e maturato e cresciuto. Meglio essere qui ed essere il numero uno in una piazza come Firenze e contare come terzo o quarto. Sarri? A lui non interessa molto la squadra che allena per la passione che ci mette, è un animale da spogliatoio. Sarri alla Fiorentina? Sarei il suo primo tifoso come lo sarei ovunque andrebbe. Terzic e Zurkowski? Si tratta di due ragazzi straordinari che ci hanno aiutato molto. Sono stati penalizzati all’inizio dal Covid e da altri problemi. Si devono pesare per essere protagonisti in Serie A ma sono convinto che partendo dal grande fisico che hanno, potranno arrivare.”
FREY: "VOGLIO TORNARE ALLA FIORENTINA, HO FATTO UNA PROPOSTA ALLA SOCIETA' MA ANCORA NESSUNA RISPOSTA"
https://www.labaroviola.com/frey-voglio-tornare-alla-fiorentina-proposto-progetto-alla-societa-aspetto-risposta-vorrei-de-zerbi/139263/