Frey: "Voglio tornare alla Fiorentina. Proposto progetto alla società, aspetto risposta. Vorrei De Zerbi"

Ospite della Passione Fiorentina tv, Sebastien Frey ha parlato di tutti i temi attuali di casa viola, dal presente al passato

Sebastien Frey ha parlato a Passione Fiorentina tv su Twitch, queste le sue parole riguardo un suo possibile futuro in viola e sul prossimo allenatore:

"Se chiudessi gli occhi vorrei tornare solo alla Fiorentina, ce l'ho nel cuore e ho casa Firenze, sono molto legato. In che ruolo? Sicuramente non in campo perchè non mi va. Sarebbe bello fare una squadra di leggende viola dove riunire un po tutti e fare degli eventi perchè non bisogna dimenticare il passato glorioso della Fiorentina e l'amore dei tifosi per tutti. Avevo proposto alla società un po di tempo fa un progetto, le cose le ho detto, se la risposta non arriverà io continuerò a fare quello che faccio, se invece dovesse arrivare una risposta sarebbe una cosa molto bella"

Frey parla anche del possibile nuovo allenatore della Fiorentina: "Ai miei tempi gli allenatori mi chiamavano per provare ad allenare a Firenze, adesso questo non accade più. Vorrei De Zerbi come allenatore perchè fa giocare bene le sue squadre, è uno che mi piace tanto. Anche Gattuso andrebbe bene perchè ci mette voglia e carisma e ne abbiamo bisogno. Sarri lo vedo meno probabile"

LE ALTRE PAROLE DI FREY: "RIBERY VUOLE RESTARE. CORVINO HA ROVINATO LA MIA CARRIERA A FIRENZE"

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