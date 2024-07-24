Accardi: "Colpani diventerà un giocatore della Fiorentina, per me può giocare con Nico sulla trequarti"

Il noto procuratore ha parlato del futuro affare tra i viola e i brianzoli per il centrocampista che si è messo in luce a Monza

Il procuratore Beppe Accardi ha parlato a Lady Radio di Colpani e della sua trattativa per arrivare in viola: "Colpani è un futuro giocatore della Fiorentina, manca poco. Ormai conosco il mercato e abbiamo capito che Palladino lo vuole e lui vuole Firenze, quindi arriverà, ci vorrà un po' di tempo perché le trattative sono così, hanno bisogno di tempo per sistemare i dettagli e trovare l'accordo giusto. Il Monza sta già andando sul mercato per coprire la partenza del ragazzo, ovviamente senza spendere troppo magari con qualche giovane perché è una piazza giusta. Ho sentito che credete che Colpani esclude Nico, beh io non credo. Per me i due possono giocare insieme sulla trequarti dietro la punta anche perché più giocatori forti hai e meglio è."

https://www.labaroviola.com/gazzetta-colpani-arrivera-alla-fiorentina-al-monza-3-milioni-per-il-prestito-12-per-il-riscatto-e-3-di-bonus/261753/