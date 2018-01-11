Accardi: "Occhio a parlare male di Corvino, può sempre estrarre un coniglio dal cilindro"

Il noto agente Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Attenzione a parlare a sproposito del mercato della Fiorentina. Corvino ha sempre un coniglio da estrarre dal cilindro".Prosegue...

Il noto agente Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Attenzione a parlare a sproposito del mercato della Fiorentina. Corvino ha sempre un coniglio da estrarre dal cilindro".

Prosegue sempre sul mercato: "In Italia è tutto partito a rilento ma sono sicuro che Corvino sappia già dove intervenire".

E conclude con un pensiero su quelli che potrebbero essere i colpi in entrata: "Giocatori da prendere già pronti? Non esistono, perché con i calciatori può succedere di tutto. Basta pensare a Coutinho e alla sua cessione da parte dell'Inter".