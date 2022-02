Accardi gongola: “Abbiamo preso Benassi, è un giocatore che non scopro mica io, ci mancava”

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa di Benassi, arrivato dalla Fiorentina in prestito in questa sessione di mercato, le sue parole registrate da TMW:

“Come tutti gli anni non è stato un mercato semplice, quest’anno ancora di più per il blocco dell’indice di liquidità. Non avevamo particolari esigenze ma dovevamo cedere qualcuno. Nel momento in cui abbiamo sbloccato questa situazione siamo andati a prendere la mezzala che ci mancava. Benassi non lo scopro io, ha quelle caratteristiche che ci mancavano. Per quanto riguarda la cessione di Ricci, posso capire i dubbi ma la cessione è dettata da due motivi: uno tecnico, perché abbiamo due calciatori importanti come Stulac e Asllani; poi l’opportunità economica in un momento particolare del calcio italiano”

IL RETROSCENA DI JULIAN ALVAREZ E LA FIORENTINA