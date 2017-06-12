Accardi: "Bernardeschi? La Fiorentina non può dire no di fronte a certe cifre, non è il Real Madrid"

L'ex calciatore e attuale agente Fifa, Giuseppe Accardi, ha voluto spezzare una lancia in favore della Fiorentina nei giorni in cui Federico Bernardeschi potrebbe lasciare il capoluogo toscano. Queste...

L'ex calciatore e attuale agente Fifa, Giuseppe Accardi, ha voluto spezzare una lancia in favore della Fiorentina nei giorni in cui Federico Bernardeschi potrebbe lasciare il capoluogo toscano. Queste le parole rilasciate a Lady Radio: "La Fiorentina fa i mercati che ha sempre fatto da quando c'è Pantaleo Corvino, cercando grande qualità. La Fiorentina deve essere felice se prende un mucchio di soldi per Bernardeschi, fargli il fiocco e tanti saluti. Quando c’è l’occasione di prendere certe cifre vanno prese perché altrimenti non sopravvivi. La Fiorentina non è il Real Madrid".