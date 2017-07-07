Accardi: "Ovvio che Borja Valero vada all'Inter, c'è un grande progetto. Ma la Fiorentina è una società sana"

Il noto agente Fifa Giuseppe Accardi, è stato intervistato da Radio Blu ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'è da capire qual era l'intenzione e la convinzione di Borja Valero nel non voler...

Il noto agente Fifa Giuseppe Accardi, è stato intervistato da Radio Blu ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'è da capire qual era l'intenzione e la convinzione di Borja Valero nel non voler più proseguire l'avventura con i Viola. Diventa poi ovvio che il giocatore accetti l'Inter, che sta ripartendo, e faccia pressione per andarsene, dato che ha un contratto che lo lega a lungo con la Fiorentina. I DV, non facendo mai il passo più lungo della gamba, stanno adottando scelte intelligenti: la Fiorentina è una società modello, con i conti a posto e numeri importanti, seppur non importantissimi. Berna? Se l'offerta fosse di 40 milioni i viola dovrebbero accettarla subito".