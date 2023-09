Ds Empoli conferma: “Per Baldanzi c’è stato qualcosa. Deciso di non trattare dopo addio di Parisi e Vicario”

Il direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, ha risposto così ad una domanda sull’interesse di altre società per Tommaso Baldanzi, seguito anche dalla Fiorentina nel corso della sessione di mercato appena conclusa. Ecco le sue dichiarazioni:

“Baldanzi? Qualcosina c’è stata. Ma dopo aver venduto Vicario e Parisi abbiamo deciso di non sederci al tavolo per eventuali trattative. Questo va riconosciuto alla società. Noi per sopravvivere in questa competizione dobbiamo fare sacrifici.”

L’EX ARBITRO TORNA SU UN EPISODIO PASSATO INOSSERVATO IN INTER-FIORENTINA