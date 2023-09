Bergonzi: “Barella doveva essere espulso. Ha palesemente mandato a quel paese l’arbitro Marchetti”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato durante La Domenica Sportiva un episodio avvenuto nella gara di ieri tra Inter e Fiorentina che riguarda Nicolò Barella: “Quando Barella è stato ammonito per proteste ieri, ha mandato platealmente a quel paese il direttore di gara. Ciò non deve mai accadere, ad un giocatore del suo calibro queste cose non sono mai concesse e anche lo stesso Marchetti non può permettersi di farsi trattare così. In quel caso doveva dare il cartellino rosso, anche per far capire agli altri giocatori che non si può fare così”