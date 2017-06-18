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Accardi: "Borja e Bernardeschi due veri pilastri. L'Inter è in cerca di garanzie"

Il celebre agente Fifa Giuseppe Accardi, è stato intervistato da Radio Sportiva ed ha parlato del grande interessamento da parte dei top club per i gioielli viola Borja Valero e Bernardeschi. Queste l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 18:38
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Il celebre agente Fifa Giuseppe Accardi, è stato intervistato da Radio Sportiva ed ha parlato del grande interessamento da parte dei top club per i gioielli viola Borja Valero e Bernardeschi. Queste le parole del procuratore: "Sono due giocatori che rappresentano due pilastri della Fiorentina. L'Inter si sta muovendo su giocatori che possano portare affidabilità e garanzie, e che facciano da base per ripartire".

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