Accardi: "Borja e Bernardeschi due veri pilastri. L'Inter è in cerca di garanzie"

Il celebre agente Fifa Giuseppe Accardi, è stato intervistato da Radio Sportiva ed ha parlato del grande interessamento da parte dei top club per i gioielli viola Borja Valero e Bernardeschi. Queste l...

Il celebre agente Fifa Giuseppe Accardi, è stato intervistato da Radio Sportiva ed ha parlato del grande interessamento da parte dei top club per i gioielli viola Borja Valero e Bernardeschi. Queste le parole del procuratore: "Sono due giocatori che rappresentano due pilastri della Fiorentina. L'Inter si sta muovendo su giocatori che possano portare affidabilità e garanzie, e che facciano da base per ripartire".