Nazione, Commisso ed il futuro: Pradè resta, Macia torna? Idea Faggiano e Accardi

Con la salvezza quasi raggiunta, Rocco Commisso inizia a pianificare il futuro. Daniele Pradè resta un punto di riferimento anche per la prossima stagione, ma continuano ad esserci nomi e movimenti per un nuovo ingresso. Non va escluso un ritorno di Eduardo Macia, contatto anche con Daniele Faggiano, da seguire anche Pietro Accardi dell’Empoli. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

