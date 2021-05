Sky, Juventus altro tonfo allo Stadium in stagione. Solo la Fiorentina però ha vinto due volte nella storia

Con la sconfitta della Juventus maturata ieri in casa per mano del Milan (3-0 in favore dei rossoneri), questa mattina Sky Sport nella sua edizione online, ha sottolineato un curioso record da quando lo Stadium ha visto la propria luce nel 2011: solo 14 squadre hanno vinto a casa dei bianconeri, e l’unica ad esserci riuscita due volte è la Fiorentina: la prima volta in Coppa Italia nella semifinale d’andata 2014/2015 per 2-1 con la doppietta di Mohamed Salah, l’altra invece risale al 3-0 di questa stagione, il 22 dicembre 2020, con le reti di Dusan Vlahovic, l’autorete di Alex Sandro ed il sigillo di Martin Caceres.

CorFio, Vlahovic è destinato a restare a Firenze anche se non arriverà il rinnovo. Rischio caso Chiesa?