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Notizie Faggiano Fiorentina

Nazione, Commisso ed il futuro: Pradè resta, Macia torna? Idea Faggiano e Accardi

10 maggio 2021 10:14

Il ds del Genoa smorza le voci: "Criscito resta qui con noi, è un calciatore importante"

23 settembre 2020 00:20

Squalificati, Hernani salta la Fiorentina. Inibito anche il direttore sportivo Faggiano. Il comunicato

02 luglio 2020 20:07

Faggiano: "Riprendere solo con l'ok dei medici. Porte chiuse ma senza ritiri, rischio troppo alto"

16 aprile 2020 16:48

Faggiano lancia l'allarme: "In caso di un nuovo calciatore positivo quando finiremo la stagione?"

14 aprile 2020 13:51

Commisso fa le prime scelte, Antognoni resta, direttore sportivo duello Faggiano-Mirabelli

27 maggio 2019 15:57

In caso di mancata Champions sarà rivoluzione alla Roma, Faggiano al posto di Monchi

22 febbraio 2019 13:32

Faggiano (Parma): "Corvino è il top nel suo mestiere. Vorrei essere come lui. Il motivo..."

21 dicembre 2018 11:57

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