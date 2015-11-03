Notizie Faggiano Fiorentina

Nazione, Commisso ed il futuro: Pradè resta, Macia torna? Idea Faggiano e Accardi
10 maggio 2021 10:14
Il ds del Genoa smorza le voci: "Criscito resta qui con noi, è un calciatore importante"
23 settembre 2020 00:20
Squalificati, Hernani salta la Fiorentina. Inibito anche il direttore sportivo Faggiano. Il comunicato
02 luglio 2020 20:07
Faggiano: "Riprendere solo con l'ok dei medici. Porte chiuse ma senza ritiri, rischio troppo alto"
16 aprile 2020 16:48
Faggiano lancia l'allarme: "In caso di un nuovo calciatore positivo quando finiremo la stagione?"
14 aprile 2020 13:51
Commisso fa le prime scelte, Antognoni resta, direttore sportivo duello Faggiano-Mirabelli
27 maggio 2019 15:57
In caso di mancata Champions sarà rivoluzione alla Roma, Faggiano al posto di Monchi
22 febbraio 2019 13:32
Faggiano (Parma): "Corvino è il top nel suo mestiere. Vorrei essere come lui. Il motivo..."
21 dicembre 2018 11:57
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