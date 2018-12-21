Faggiano (Parma): "Corvino è il top nel suo mestiere. Vorrei essere come lui. Il motivo..."
Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole:"Io erede di Corvino? Forse perché sono nato a 25 chilometri dal suo paese. Io voglio essere D...
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 11:57
Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole:
"Io erede di Corvino? Forse perché sono nato a 25 chilometri dal suo paese. Io voglio essere Daniele Faggiano, Pantaleo e Petrachi,che è nato a Lecce, sono il top. Magari riuscissi a fare anche solo in parte il loro percorso".