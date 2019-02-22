In caso di mancata Champions sarà rivoluzione alla Roma, Faggiano al posto di Monchi
Oltre a Eusebio Di Francesco, in caso di fallimento dell'obiettivo quarto posto e mancato accesso ai quarti di Champions League, anche il direttore sportivo della Roma Monchi potrebbe salutare Trigori...
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 13:32
Oltre a Eusebio Di Francesco, in caso di fallimento dell'obiettivo quarto posto e mancato accesso ai quarti di Champions League, anche il direttore sportivo della Roma Monchi potrebbe salutare Trigoria. Dopo l'ipotesi Massara, il nuovo nome possibile per prendere il suo posto è quello di Daniele Faggiano, attuale ds del Parma. Lo riporta Leggo.
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