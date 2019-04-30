Valzer dei DS, Accardi vicino alla Fiorentina per lavorare con Corvino? Via Freitas
Novità sul valzer dei direttori sportivi in Serie A, secondo quanto riferito da TMW: per il portale infatti a Empoli potrebbe cambiare anche il direttore sportivo con Pietro Accardi che ha un estimato...
A cura di Redazione Labaroviola
30 aprile 2019 20:03
Novità sul valzer dei direttori sportivi in Serie A, secondo quanto riferito da TMW: per il portale infatti a Empoli potrebbe cambiare anche il direttore sportivo con Pietro Accardi che ha un estimatore in Pantaleo Corvino e che potrebbe lavorare al suo fianco a Firenze, con Carlos Freitas al passo d'addio. All'Empoli potrebbe quindi andare Riccardo Bigon dal Bologna.
Fonte: Tuttomercatoweb