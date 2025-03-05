Accardi non ha dubbi: "La Fiorentina ha fatto il miglior acquisto della stagione con De Gea"

Il procuratore Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato i migliori acquisti dei club di Serie A. Tra questi, per l'operatore di mercato ce n'è uno in particolare, ed è...

Il procuratore Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato i migliori acquisti dei club di Serie A. Tra questi, per l'operatore di mercato ce n'è uno in particolare, ed è della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Qual è stato finora il miglior acquisto della stagione? De Gea. Sicuramente è un buon giocatore. Quest'anno di acquisti azzeccati ne hanno fatti un po' tutti, vedi Thuram, McTominay, che si sono inseriti anche velocemente, cosa che in passato succedeva più difficilmente".