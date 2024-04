TMW, Il Torino alla ricerca di un ds se va via Vagnati. Piace Accardi seguito anche dalla Fiorentina

Davide Vagnati può salutare il Torino? Sembrerebbe molto complicato, visto il grande rapporto che lega il direttore sportivo ai granata, con Cairo che ripone fiducia nel suo dirigente. Eppure è una voce da non scartare per le prossime settimane di mercato: nel novembre del 2022 è arrivato il rinnovo triennale per Vagnati, con scadenza al prossimo giugno. Quindi, a sensazione, il dirigente dovrebbe rimanere per un altro anno, a meno di situazioni molto complicate da prevedere. Oppure offerte che arriverebbero da altri club ambiziosi.

La sensazione è che Cairo deciderà a breve giro di posta ma che non ci sia una conferma assoluta per la permanenza di Vagnati. In caso di addio del dirigente uno dei nomi caldi è quello di Pietro Accardi che tanto bene ha fatto all’Empoli. I toscani si devono salvare in queste ultime di campionato, ma il trend è molto positivo rispetto a quello vissuto con Andreazzoli e Zanetti. Sarà decisiva la sfida contro il Frosinone di domenica, dopo la sconfitta contro l’Atalanta di ieri. Accardi è stato seguito anche dalla Fiorentina e, prima ancora, dal Napoli di De Laurentiis.

Insomma, la situazione è in divenire. Non è detto che qualcosa cambi per forza, ma è già una notizia il possibile cambio di scrivania per il direttore sportivo. Lo riporta TMW.

