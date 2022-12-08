Accardi: "Amrabat ha rifiutato il Napoli per la Fiorentina, non si può rifiutare la squadra di Maradona"

Sofyan Amrabat nel gennaio del 2020 ha preferito la Fiorentina al Napoli, il centrocampista marocchino scelse Firenze

Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Il noto agente ha detto la sua sull'incredibile avvio di stagione del Napoli di Spalletti e non solo. Accardi ha difatti raccontato un retroscena sul mancato approdo in maglia azzurra di Amrabat, centrocampista della Fiorentina, autore di un Mondiale esaltante.

Napoli è una città speciale e quelli che l'hanno rifiutata non hanno capito il valore della gente e della città stessa. Amrabat ad esempio. Il suo rifiuto è stato molto probabilmente legato ad un erronea valutazione. Non si capiva la bontà tecnico-tattica del nuovo Napoli che stava nascendo. Poi rifiutare di giocare nella squadra dove ha militato il vero ed unico Dio del calcio, Maradona, è clamoroso.

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