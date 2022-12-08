Renzi contro Lotito: "Meno pasticci. Non possiamo fare emendamento per far fare il mercato alla Serie A"

Matteo Renzi ha parlato così parlato ai microfoni di Radio 24: “C’era un emendamento voluto da Lotito che è senatore e presidente della Lazio che recava firma di tutti i partiti e io mi sono messo di...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2022 16:58

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