Renzi contro Lotito: "Meno pasticci. Non possiamo fare emendamento per far fare il mercato alla Serie A"
Matteo Renzi ha parlato così parlato ai microfoni di Radio 24: “C’era un emendamento voluto da Lotito che è senatore e presidente della Lazio che recava firma di tutti i partiti e io mi sono messo di...
Matteo Renzi ha parlato così parlato ai microfoni di Radio 24: “C’era un emendamento voluto da Lotito che è senatore e presidente della Lazio che recava firma di tutti i partiti e io mi sono messo di traverso. Cari presidenti di A, fate meno pasticci e affidatevi ad un metodo di gestione più serio delle società. Noi fummo tra i primi a dire diamo un sostegno alle società con la pandemia, ma oggi non possiamo fare un emendamento per fare fare il mercato alla Serie A. Finché non cambi il modello di gestione non competeremo mai con gli inglesi“.
PRADÈ: “NEL 2022 ABBIAMO GIOCATO IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA. IL VIOLA PARK PORTERÀ TANTI PUNTI”
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