Direttore sportivo dell’Empoli: “Stiamo trattando cessione di Parisi, non dobbiamo vendere a tutti i costi”

Giornata di conferenze stampa in casa Empoli, con il tecnico Paolo Zanetti, il presidente Fabrizio Corsi e il ds Pietro Accardi che presentano la nuova stagione. Ed è proprio il ds dei toscani a prendere la parola, tornando sulle tante voci di mercato che coinvolgono il terzino Fabiano Parisi: “Nomi di squadre non ne faccio. Ci sono trattative in atto ma non abbiamo l’esigenza di vendere Parisi a tutti i costi”. “Tecnicamente è pronto per il salto, ma questo non vuol dire che sicuramente lo venderemo. Attualmente ci sono società interessate con cui stiamo trattando”, ha sottolineato il ds Accardi facendo il punto sul possibile futuro del giocatore. Lo riporta TMW

