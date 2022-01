Ai microfoni di Tmw ha parlato l’intermediario Beppe Accardi:

“Gli ultimi dieci giorni qualcosa si muoverà. Già è stato fatto parecchio, Piatek alla Fiorentina per esempio è stata una buona operazione ragionando anche sul fatto che Vlahovic andrà via il prossimo anno. Credo che andrà in Inghilterra. Potrebbe andare al Tottenham”.

INTANTO VALCAREGGI PARLA DEL VIOLA PARK