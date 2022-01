Valcareggi annuncia: “Il Viola Park pronto a settembre. Sembra Hollywood è una americanata di lusso”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il procuratore tifoso viola Furio Valcareggi. Queste le sue parole:

“Sono andato a vedere lo stato dei lavori al Viola Park e sembra Hollywood. Un’americanata di lusso e gli operai ci lavorano 12 ore al giorno. E’ un fatto raro per il calcio italiano, le promesse sono tante, ma mantenerle è difficile e non c’è un’ora di ritardo. Sarà pronto per settembre”.

UN NUOVO POSITIVO NELLA FIORENTINA