Ceccarini: "Goretti ipotesi lontana, si allontana dalla Fiorentina, Macia invece si avvicina"
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini parla del possibile nuovo partner sul mercato come spalla di Daniele Pradè, Macia possibile
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2021 20:34
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha confermato la nostra indiscrezione di 10 giorni fa sul vicino ritorno di Macia alla Fiorentina (LEGGI QUI). Questo il Tweet di Ceccarini a riguardo, con Pradè che aspetta la sua spalla per operare sul mercato
LA NAZIONE, LA FIORENTINA VUOLE BOGA, COSTA 23 MILIONI DI EURO
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