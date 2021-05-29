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Ceccarini: "Goretti ipotesi lontana, si allontana dalla Fiorentina, Macia invece si avvicina"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini parla del possibile nuovo partner sul mercato come spalla di Daniele Pradè, Macia possibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2021 20:34
Ceccarini: "Goretti ipotesi lontana, si allontana dalla Fiorentina, Macia invece si avvicina" -
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gattuso

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha confermato la nostra indiscrezione di 10 giorni fa sul vicino ritorno di Macia alla Fiorentina (LEGGI QUI). Questo il Tweet di Ceccarini a riguardo, con Pradè che aspetta la sua spalla per operare sul mercato

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