Dazn annuncia: “Il ritorno di Macia alla Fiorentina è ad un passo, vicino l’accordo tra le parti”

La Fiorentina si guarda intorno alla ricerca di una figura che possa sostituire Nicolas Burdisso nel ruolo di direttore tecnico, pronto a lasciare Firenze a fine stagione. Secondo quanto riporta Dazn, Eduardo Macia sarebbe in pole per affiancare Daniele Pradè a partire dalla prossima stagione, sottolineando che l’accordo tra le parti sarebbe oramai vicino. Per il chief football operations dello Spezia sarebbe un ritorno a Firenze, avendo già lavorato, come collaboratore, prima al fianco dell’oramai direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, nel 2011 e poi con Daniele Pradè in qualità di direttore tecnico dal 2012 al 2015.

