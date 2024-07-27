Macia non è più il direttore tecnico dello Spezia: si interrompe il rapporto con il club ligure

Macia lascia i liguri e la carica di direttore tecnico ricoperta negli ultimi anni

Come riportato dalla società ligure oggi attraverso i propri canali ufficiali, Eduardo Macia non è più il direttore tecnico dello Spezia, squadra per cui lavorava da anni.

Ecco il comunicato degli spezzini: "Spezia Calcio comunica di aver sospeso da ogni attività, con effetto immediato, il responsabil dell’Area Tecnica Sig. Eduardo Macia. Da questo momento e sino all’assunzione di nuove, diverse determinazioni, la gestione dell’area tecnico-sportiva sarà seguita direttamente dalla Proprietà, in persona del Presidente Philip Raymond Platek, Jr, dall’Amministratore Delegato Andrea Gazzoli e dal Direttore Sportivo Stefano Melissano”.

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