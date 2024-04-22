Radio Bruno: "Il ritorno di Macia alla Fiorentina è l'ipotesi più probabile dopo l'addio di Burdisso"

Potrebbe essere Edoardo Macia il sostituto di Burdisso alla Fiorentina, i rapporti con Pradè sono ancora ottimi

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, dopo l'addio di Burdisso alla Fiorentina che si concretizzerà a fine stagione, l'ipotesi più probabile per prendere il suo posto è quella del ritorno a Firenze di Edoardo Macia. Il direttore sportivo spagnolo, adesso allo Spezia dove però va detto che non sta facendo grandi cose, è stato per 3 anni al fianco di Pradè nella costruzione della squadra viola ai tempi di Montella allenatore con grandi risultati. Macia è il preferito di Daniele Pradè che lo conosce bene e con cui conserva un ottimo rapporto ancora tutt'oggi e dunque il dirigente viola lo riaccoglierebbe molto volentieri al Viola Park.

CASTROVILLI VIA A ZERO A GIUGNO, L'OPINIONE DI CECCHI

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