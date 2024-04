Cecchi: “Perchè dobbiamo perdere a zero Castrovilli? Lui è il migliore tecnicamente a centrocampo”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Gaetano Castrovilli il giorno dopo di Salernitana-Fiorentina, il numero 17 viola si svincolerà a zero la prossima stagione. Queste le parole di Cecchi a Radio Bruno:

“Perchè dobbiamo perdere Castrovilli a zero? Non è Antognoni e non lo sarà mai ma in un centrocampo povero tecnicamente lui è il migliore escluso Bonaventura. Visto che non abbiamo risorse illimitate per fare altri acquisti perchè non provare a farlo restare alla Fiorentina rinnovandogli il contratto. A me non risulta che lui abbia chiesto tanto per il rinnovo, è la società che gli ha offerto di meno e ci sono state delle divergenze. Oggi Mandragora e Duncan stanno facendo meglio ma in prospettiva Castrovilli è meglio, perderlo cosi a gratis non mi piace. A me risulta che lui non abbia chiesto più soldi, gli hanno offerto di meno e non c’è stato. Lui arriva da un periodo di inattività quindi il suo prossimo contratto non sarà ricco come quello precedente”

