Macía: "Lucas Leiva? Corvino ci ha provato più volte ma l'ingaggio non era alla portata"

Nel 2007 fu proprio Macía a prelevarlo dal Gremio per portarlo al Liverpool

Eduardo Macía, attuale capo osservatore del Leicester City ed ex dirigente viola, è strettamente legato al centrocampista Lucas Leiva, prossimo all'approdo all'Inter, poichè fu proprio lui, in qualità di capo dei talent scout dei Reds, a portarlo in Inghilterra, nel 2007, prelevandolo dal Gremio. A tal proposito ha raccontato, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, un curioso restroscena che ha come protagonisti il centrocampista brasiliano ed il direttore dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino.



"L'Inter non è certamente la prima squadra italiana ad interessarsi a lui. Sette, otto anni fa il ds della Fiorentina Corvino voleva portarlo a Firenze, poi qualche anno fa i viola (nel 2012) ci provarono di nuovo ma l'ingaggio non era alla portata della Fiorentina".