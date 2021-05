“Quarta fuori perchè non conosce meccanismi difensivi secondo Iachini. Quali meccanismi?”

Questo quello che scrive Benedetto Ferrara sulle colonne de La Repubblica riguardo la situazione in casa Fiorentina:

“Le sbavature citate da Iachini per cercare disperatamente una spiegazione ai tre gol di Palacio sono molto di più. Sono errori clamorosi nei movimenti difensivi che hanno permesso a un attaccante a un passo dai quaranta di ritrovare un giorno di gloria e alla Fiorentina di complicarsi inutilmente la vita in questa estenuante e avvilente corsa verso la salvezza. Inutile ricordare l’errore clamoroso di affidare a un reparto difensivo che non vede l’ora di cambiare aria le sorti di una squadra che ha bisogno del massimo della concentrazione per tirarsi fuori dai guai.

Sgomenta anche l’aver lasciato in panchina un giocatore, Martinez Quarta, che rappresenta l’unico punto fermo del futuro di un reparto che di sicurezze ne offre davvero poche. Quando poi il tecnico dice che la sua esclusione è dovuta al bisogno di assimilare i meccanismi della difesa, viene solo da aggiungere che se quelli sono i meccanismi allora meglio non assimilarli proprio, perché farebbero inorridire in qualsiasi scuola calcio”

TORNA KOKORIN, ARMA IN PIU NEL FINALE DI STAGIONE?