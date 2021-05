Dopo due mesi Kokorin torna ad allenarsi in gruppo. Sarà la pedina in più di Iachini

Ieri dopo due mesi esatti Kokorin è tornato ad allenarsi in gruppo. E anche Ribery le notizie sono confortanti. Ma andiamo per ordine: Kokorin era uscito dai radar il 3 marzo quando aveva giocato 38′ minuti contro la Roma. Da ricordare che per lui i minuti disputati sono stati diciassette con l’Inter e ventidue contro l’Udinese oltre a quelli con i giallorossi. Adesso invece il tecnico della Fiorentina potrebbe avere a disposizione anche questa nuova pedina in più per le ultime sfide di Serie A, anche se è difficile immaginare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, VLAHOVIC, COMMISSO VUOLE BLINDARLO. RINNOVO? LA CHIAVE PUÒ ESSERE UNA CLAUSOLA RESCISSORIA