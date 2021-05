CorSport, Vlahovic, Commisso vuole blindarlo. Rinnovo? La chiave può essere una clausola rescissoria

Tocca al patron trovare la chiave giusta per aprire il forziere, per prolungare intanto almeno di una stagione l’attuale accordo di Vlahovic in scadenza nel 2023 più che raddoppiarne l’ingaggio, allontanando il prima possibile le sirene di mercato. La chiave potrebbe diventare anche l’inserimento di una clausola rescissoria.

In Italia sognano Vlahovic in tanti, ma la pioggia di liquidità che servirebbe per avvicinarsi al tavolo della trattativa unita alle difficoltà di bilancio di diversi club rischiano di complicare i piani sul nascere. All’estero invece la storia potrebbe avere risvolti diversi. Piace al Real Madrid, al Liverpool, alle due squadre di Manchester. Il giovane gigante di Belgrado va difeso: è l’anima del gioco viola, il trascinatore a prescindere dalla fascia al braccio. E’ questa la sfida più affascinante di Commisso: costruire una Fiorentina vincente attorno a quel bomber su cui lui per primo non ha avuto dubbi nello scommettere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

